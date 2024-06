Schillaci, 'dall'1 gennaio 2025 abolito tetto di spesa per personale'

Schillaci, 'dall'1 gennaio 2025 abolito tetto di spesa per personal...

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - "Dal primo gennaio 2025 sarà abolito il tetto di spesa per il personale sanitario". Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, presentando in conferenza stampa il Dl anti-liste d'attesa approvato dal Cdm. Il tetto di spesa per ...