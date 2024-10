Durante un’apparizione sul palco con J-Ax, Elly Schlein, segretaria del Pd, ha dichiarato senza indugi: “Mi sono buttata”. Questo è avvenuto durante un concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, ed è stata la sua prima esperienza come rapper, di cui ha parlato nel programma L’Aria che tira su La 7. Schlein ha anche condiviso alcuni momenti della serata attraverso i suoi profili social, pubblicando foto e video.

Raccontando la sua storia, ha rivelato che “‘Così com’è’ è stato il primo album che ho ascoltato quando avevo solo 11 anni”. La segretaria ha spiegato di aver incontrato J-Ax grazie a un like che lui le aveva messo dopo un suo intervento in Aula, dove difendeva il salario minimo, insieme a Giorgia Meloni. “Sono riuscita a impressionarlo citando i loro brani dei primi dischi”, ha aggiunto. Quando le è arrivato l’invito a partecipare, non ha potuto dire di no: “Non avevo mai cantato prima d’ora”.

Ha continuato raccontando di come fosse appena tornata da una seduta parlamentare, formalmente conclusa alle 6, e di essere arrivata giusto in tempo per l’esibizione senza aver avuto nemmeno la possibilità di provare: “Mi sono lanciata”. Alla fine, ha condiviso alcuni versi della canzone che ha interpretato: “Si dice che ci sia un rinnovamento, ma in realtà è solo il passato che riprova, intrappolato nei complimenti della stampa, mentre chi mi criticava ora può solo guardare i risultati, i miei dischi vendono molto più della sua rivista e la sua voce ormai è superata