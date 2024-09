Schlein, ho sottoscritto in modo digitale il referendum riguardante la cittadinanza.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha sostenuto un Referendum per modificare la legge di cittadinanza italiana, volto a ridurre il tempo necessario per ottenere la cittadinanza da 10 a 5 anni. Il partito promuoverà una proposta per concedere la cittadinanza a chi è nato o cresciuto in Italia o ha completato un ciclo di studi nel paese. Schlein incoraggia tutti a supportare il referendum e altre riforme tramite firma digitale.

Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha annunciato sui social media avere apposto la sua firma digitalmente al Referendum volto a modificare la legge di cittadinanza italiana, incoraggiando altri a fare altrettanto. Il sostegno all’iniziativa dei referendumi, organisati da diverse associazioni italiane di migranti, è motivato dal desiderio di ridurre il lasso di tempo legale necessario per ottenere la cittadinanza italiana da 10 a 5 anni. Questo si allinea con la normativa in vigore in molti paesi europei.

Il Partito Democratico sostiene che coloro nati o cresciuti sul suolo italiano dovrebbero avere diritto alla cittadinanza. Pertanto, il PD promuoverà una proposta legislativa in parlamento per concedere la cittadinanza a coloro nati da un genitore che ha vissuto in Italia per almeno un anno, così come a chi ha concluso un intero ciclo di studi in Italia.

Nel frattempo, Schlein esorta tutti ad appoggiare il referendum delle associazioni e la riforma dell’autonomia differenziata e la legge sull’iniziativa popolare per un salario minimo. Firmare tali referendum richiede solo un minuto sulla piattaforma online dedicata.