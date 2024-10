Rivendico di non aver mai utilizzato l’espressione Campo Largo; è una definizione che ci è stata tramandata. La mia priorità è formare un’alleanza progressista, poiché considero che il campo non si definisca in termini di dimensioni, bensì dal livello di giustizia sociale che possiamo generare insieme su temi come sanità, istruzione pubblica, occupazione e diritti. È su questi aspetti che intendiamo concentrarci. Queste sono le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante l’intervista a L’aria che tira, trasmessa su La 7