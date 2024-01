Sci: Cdm, Alexander il più veloce in prima prova discesa Kitzbuehel e Casse terzo

Sci: Cdm, Alexander il più veloce in prima prova discesa Kitzbuehel e ...

Kitzbuehel, 16 gen. -(Adnkronos) – Cameron Alexander ha fatto registrare il miglior tempo nella prima prova ufficiale di discesa maschile sulla celebre pista Streif di Kitzbuehel. Il canadese ha realizzato il tempo di 1’57″06, con il quale precede l’austriaco Otmar Striedinger di 47 centesimi e Mattia Casse di 62 centesimi. Fra i più attivi anche Christof Innerhofer, sesto con salto di porta a 1″13, seguito da Florian Schieder nono a 1″24.

Come sempre Dominik Paris ha preferito affrontare l’allenamento per studiare il tracciato, con il tredicesimo tempo a 1″83, una posizione dietro al positivo Pietro Zazzi, dodicesimo a 1″69. Fuori dai trenta Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Guglielmo Bosca (con salto di porta) e Matteo Franzoso. Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio sono in programma le restanti prove, il programma ufficiale propone due discese venerdì 19 e sabato 20 gennaio, seguite dallo slalom di domenica 21 gennaio.