Sci: Mondiali, francese Pinturault oro nella combinata maschile

Courchevel, 7 feb. - (Adnkronos) - Alexis Pinturault torna sul tetto del mondo nella combinata maschile. Quattro anni dopo Are, il francese ha vinto nuovamente la medaglia d'oro nella specialità, ma stavolta sulle nevi di casa di Courchevel. Primo dopo il SuperG, Pinturault non è ...

Courchevel, 7 feb.

– (Adnkronos) – Alexis Pinturault torna sul tetto del mondo nella combinata maschile. Quattro anni dopo Are, il francese ha vinto nuovamente la medaglia d'oro nella specialità, ma stavolta sulle nevi di casa di Courchevel. Primo dopo il SuperG, Pinturault non è stato perfetto in slalom, ma è riuscito a mantenere il primato anche grazie a un errore dell'austriaco Marco Schwarz, campione in carica e in vantaggio di 3 decimi a poche porte dalla fine, che ha commesso un errore su una lunga verso destra, chiudendo secondo con 10 centesimi di ritardo.

Per Pinturault è la settima medaglia ai Mondiali di sci, la terza d'oro dopo il team event di Sankt Moritz 2017 e la combinata di Are 2019). Bronzo per Raphael Haaser, alla prima medaglia mondiale in carriera. Un risultato storico per l'austriaco che, prima di oggi, era salito sul podio in Coppa del Mondo solo una volta.

Dei quattro italiani in startlist, solo uno è riuscito ad arrivare al traguardo. Si tratta di Tobias Kastlunger, settimo con 2''99 di distacco da Pinturault.

Ventitreesimo dopo il SuperG, l'azzurro ha disputato un ottimo slalom (nonostante un errore nel finale) e ha approfittato anche della mancata partenza di dieci atleti nella seconda manche per scalare la classifica. "Sono felicissimo, questo settimo posto mi da carica e fiducia" ha detto Kastlunger, al miglior risultato in carriera. Fuori nel SuperG sia Casse che Paris, mentre Borsotti (24° dopo la prima manche) ha inforcato nella manche in slalom.