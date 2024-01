Sci: Paris, 'oggi è stata dura, bisognava stringere i denti per fare risultato'

Wengen, 13 gen. - (Adnkronos) - “E’ stata dura oggi, ma sapevo che bisognava stringere i denti per poter fare risultato. Peccato per l'infortunio di Kilde, forse era un po’ stanco. Io credo che se c’è stato un problema, non è stato nella sua caduta ma nel m...

Wengen, 13 gen. – (Adnkronos) – “E’ stata dura oggi, ma sapevo che bisognava stringere i denti per poter fare risultato. Peccato per l'infortunio di Kilde, forse era un po’ stanco. Io credo che se c’è stato un problema, non è stato nella sua caduta ma nel modo in cui è entrato nelle reti. Non è ottimale fare due discese nello stesso posto, io preferisco andare una volta al limite anziché due, e questo in qualsiasi località. Oggi, credo di aver fatto abbastanza bene in alto e nella parte bassa. Ho lasciato un po’ troppo nella solita Kernen-S. Odermatt e Sarrazin in questo momento stanno facendo molto bene”. Così Dominik Paris dopo il terzo posto nella discesa di Wengen, una gara fermata molte volte per le numerose cadute degli atleti, tra questi chi ha avuto la peggio è stato Aleksander Aamodt Kilde, caduto nella S finale e andato a finire nelle reti.