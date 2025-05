Il rinvio degli scioperi ferroviari

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha annunciato il rinvio degli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio. Questa decisione è stata presa dopo un confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali coinvolte, con l’obiettivo di garantire la circolazione dei cittadini in un periodo di grande afflusso di persone a Roma e in altre località italiane.

Eventi di grande rilevanza

Il rinvio degli scioperi è stato motivato dalla necessità di garantire il regolare funzionamento dei trasporti in vista di eventi di rilevanza nazionale, come la Messa in piazza San Pietro per l’intronizzazione di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio. Si stima che circa 250.000 fedeli, insieme a capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo, parteciperanno a questa cerimonia. Inoltre, dal 16 al 18 maggio si svolgeranno manifestazioni sportive di grande importanza, come il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e gli Internazionali Bnl d’Italia al Foro Italico di Roma.

Richiesta di responsabilità da parte dei sindacati

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha lanciato un appello al senso di responsabilità delle sigle sindacali, tra cui Usb, Assemblea Nazionale Pdm/Pdb e Sgb, affinché fosse garantito il regolare funzionamento del servizio di trasporto ferroviario. Questo è particolarmente importante per consentire l’arrivo e la ripartenza degli utenti che parteciperanno agli eventi, che si prevede porteranno a un afflusso di circa 220.000 persone per il Gran Premio e 400.000 per gli Internazionali di Tennis. La decisione di differire gli scioperi è stata quindi vista come una misura necessaria per tutelare i diritti dei cittadini e facilitare la mobilità in un momento di grande importanza per il Paese.