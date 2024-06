Un sindacato autonomo ha indetto uno sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia e Trenitalia Tper, che si terrà dalle 3:00 di domenica 16 giugno alle 2:00 di lunedì 17 giugno 2024.

Sciopero Trenitalia: quali le conseguenze?

Questo sciopero potrebbe influire sulla circolazione ferroviaria, causando cancellazioni parziali o totali di Frecce, Intercity, treni regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper. Le conseguenze, in termini di cancellazioni e ritardi, potrebbero iniziare prima e continuare anche dopo la fine dello sciopero.

L’invito dell’azienda

Trenitalia consiglia a tutti i viaggiatori di verificare le informazioni prima di recarsi in stazione e, se possibile, di riprogrammare il proprio viaggio. Dettagli sui collegamenti e i servizi attivi possono essere trovati tramite l’App Trenitalia, la sezione “Indomabilità” del sito trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, così come nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, presso le macchine self-service e nelle agenzie di viaggio convenzionate.

Come richiedere il rimborso

Trenitalia ricorda ai passeggeri che desiderano rinunciare al loro viaggio che è possibile richiedere il rimborso a partire dall’annuncio dello sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce, e fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero per i treni regionali. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio con condizioni di trasporto simili, non appena possibile e secondo la disponibilità dei posti.