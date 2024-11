Chanel Banks, l’attrice nota per aver interpretato Sawyer Bennett in Gossip Girl, è scomparsa: la donna è irreperibile dallo scorso 30 ottobre. A dare l’allarme è stata la cugina Danille che, attraverso una campagna GoFoundMe, ha ricostruito i suoi ultimi spostamenti. L’attrice è stata poi ritrovata meno di 24 ore dopo il lancio della petizione.

Scomparsa Chanel Banks, l’attrice di Gossip Girl irreperibile dal 30 ottobre

La famiglia di Chanel Banks ha perso le sue tracce dallo scorso 30 ottobre. I dettagli della sua scomparsa sono stati diffusi da sua cugina Danielle Tori Singh, che afferma che Banks non si allontana mai senza prima avvisare i suoi familiari. Nel suo lungo messaggio, Danielle ha spiegato che ha bisogno di raccogliere fondi per assumere un investigatore privato e far luce sulla scomparsa di sua cugina. Da quanto si apprende dal resoconto postato su GoFoundMe, l’attrice risulta registrata tra le persone ufficialmente scomparse in California, al momento non ci sono indizi né sospettati da parte della polizia di Los Angeles.

Il messaggio della cugina: “Il marito non collabora con la polizia”

Nel lungo messaggio di Danielle si legge: “Sono stati effettuati due controlli, il 7 e l’8 novembre, nel suo appartamento, e non era lì“. Nell’appartamento dell’attrice tutto risultava a posto: Banks ha lasciato lì le chiavi della sua auto e il suo cagnolino, dal quale pare non fosse abituata a separarsi mai; le uniche cose mancanti erano il suo cellulare e il laptop. “È scomparsa e suo marito non collabora con la polizia” ha aggiunto Danielle, che ha parlato di un incontro avuto con l’uomo dal quale ha ricevuto risposte vaghe e misteriose sulla sparizione di sua cugina. L’uomo aveva delle ferite visibili sul volto e sulle braccia.

Gossip Girl, ritrovata l’attrice Chanel Banks

Dopo neanche 24 ore dal lancio della petizione, l’attrice Chanel Banks è stata ritrovata dalla polizia di Los Angeles. Secondo quanto riportato dal sito della rete televisiva americana ABC News, le autorità hanno dichiarato che non sarebbero stati rilevati reati collegati a questo caso e che quindi si tratterebbe di un allontanamento volontario: l’attrice è stata ritrovata incolume.

