Un incontro che emoziona

La recente intervista di Caterina Balivo a Manuel Bortuzzo ha catturato l’attenzione del pubblico, non solo per la notorietà del nuotatore paralimpico, ma per la profondità e la sincerità delle sue parole. Bortuzzo, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi, ha raccontato la sua vita, segnata da un tragico evento che ha cambiato per sempre il suo destino. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, un messaggio potente per tutti coloro che affrontano difficoltà.

Un destino segnato da un proiettile

Nel 2019, la vita di Manuel è stata stravolta da un colpo di pistola che lo ha colpito alla colonna vertebrale, privandolo dell’uso delle gambe. Tuttavia, la sua forza interiore e il supporto della famiglia lo hanno aiutato a superare questo drammatico evento. “Ero fortunato anche nella sfortuna”, ha dichiarato, riflettendo su come un margine di 22 millimetri abbia fatto la differenza tra la vita e la morte. La sua esperienza è un monito sulla fragilità della vita e sull’importanza di affrontare le avversità con coraggio.

Un messaggio di speranza

Manuel non si è limitato a raccontare la sua storia, ma ha anche voluto sensibilizzare i giovani sulla violenza. “Non è come nei film”, ripete spesso nelle scuole, cercando di trasmettere un messaggio di consapevolezza e prevenzione. La sua testimonianza è un invito a riflettere sulle conseguenze delle azioni e sull’importanza di costruire un futuro migliore. Nonostante le difficoltà, Bortuzzo ha trovato la forza di rinascere e di dedicarsi alla sua passione per il nuoto, diventando un esempio di determinazione e speranza per molti.