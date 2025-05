La scomparsa di Maria Denisa Adas

La scomparsa di Maria Denisa Adas, una giovane donna romena di 30 anni, ha scosso la comunità di Prato e sollevato interrogativi inquietanti. La donna, che si trovava in Toscana per esercitare la professione di escort, è sparita nella notte tra il 15 e il 16 maggio.

Le indagini della procura si sono concentrate su un’ipotesi di rapimento orchestrato da una banda di connazionali, ma le motivazioni e le circostanze rimangono avvolte nel mistero.

Un avvocato misterioso e false dichiarazioni

Le indagini hanno rivelato che la madre di Maria Denisa, Maria Cristina Paun, è attualmente indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero. Secondo le autorità, la donna avrebbe omesso informazioni cruciali riguardo a un contatto avvenuto dopo la scomparsa della figlia con un avvocato italiano. Questo avvocato, che si sarebbe messo in contatto con la madre tramite un numero di telefono non dichiarato, potrebbe avere un ruolo chiave nel mistero. I carabinieri hanno sequestrato il telefono durante una perquisizione, rivelando ulteriori dettagli sulla situazione.

Ipotesi di rapimento e dinamiche oscure

Le indagini suggeriscono che la dinamica del rapimento potrebbe essere stata violenta, con segni di percosse e sevizie. Tuttavia, gli investigatori faticano a trovare un movente chiaro per il sequestro. Si ipotizza che l’azione criminale possa essere legata al mondo della prostituzione, ma non ci sono prove concrete che confermino questa teoria. Un avvocato, che ha contattato la madre di Maria Denisa, ha affermato di sapere dove si trova la donna, sostenendo che sarebbe viva e tenuta in ostaggio da alcuni clienti. Tuttavia, le sue intenzioni sono state messe in dubbio, poiché sembra avere un interesse personale nella vicenda.

Un ex cliente innamorato e un possibile rapimento per passione

Il mistero si infittisce ulteriormente con l’emergere della figura di un ex cliente di Maria Denisa, che non avrebbe accettato la fine della loro relazione. Questo uomo, descritto come un avvocato, potrebbe aver avuto un ruolo attivo nel rapimento, spinto da un amore non corrisposto. Le autorità stanno indagando su questa pista, cercando di comprendere se il rapimento sia stato motivato da una passione ossessiva. La situazione rimane tesa e incerta, con la comunità in attesa di risposte e giustizia per la giovane donna scomparsa.