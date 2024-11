La scomparsa di Pietro Montanino e Maria Zaccaria ha scosso la comunità di Cesa, nel Casertano. La coppia, che si era recentemente sposata, è scomparsa nel nulla pochi giorni dopo le nozze. Secondo le informazioni fornite dai Carabinieri, i due avrebbero portato i loro figli dai nonni e, dopo aver fatto tappa a Frattamaggiore, non hanno più dato notizie di sé dal 29 ottobre scorso.

Il ruolo delle autorità locali è fondamentale in queste situazioni. Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore, ha lanciato un appello accorato ai cittadini: “Mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete!”.

La comunità si mobilita per cercare di risolvere questo mistero. Anche don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde a Caivano, ha espresso la sua preoccupazione e ha invitato tutti a unirsi per aiutare la coppia a tornare a casa. “Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia. Il Signore ci benedica” ha dichiarato il parroco, sottolineando l’importanza della solidarietà in momenti così difficili.

La ricerca continua e la speranza di ritrovare Pietro e Maria è viva. Le autorità stanno seguendo ogni pista e ogni segnalazione è fondamentale. La scomparsa di una coppia così giovane e con dei figli ha colpito profondamente non solo la loro famiglia, ma anche l’intera comunità. È un momento di grande ansia e preoccupazione, ma la mobilitazione dei cittadini dimostra che insieme si può fare la differenza.