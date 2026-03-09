Scontro aereo non dichiarato: droni ucraini abbattuti su più regioni e danni segnalati in Crimea

Le autorità russe riferiscono che, durante la notte, un’ondata di droni è stata intercettata su più fronti: secondo il ministero della Difesa di Mosca sono stati neutralizzati 163 velivoli in tredici regioni, inclusa la penisola annessa della Crimea. Tra le aree più colpite viene indicata la regione di Bryansk: il governatore Alexander Bogomaz parla di 54 droni respinti senza vittime né danni materiali gravi.

Bryansk e gli altri fronti

Sempre dalle comunicazioni ufficiali emerge che, nelle ultime 24 ore, forze di difesa aerea, Guardia Nazionale e volontari avrebbero contrastato 235 droni diretti verso Bryansk. In passato il ministero aveva segnalato picchi ancora maggiori: fino a 452 intercettazioni in un solo giorno, con 181 dispositivi concentrati su Bryansk nell’arco di dodici ore.

La situazione in Crimea

Le autorità russe segnalano attività di intercettazione anche in Crimea, ma sui danni materiali le informazioni restano frammentarie. Fonti ucraine e dell’intelligence affermano invece che la SBU ha colpito diversi obiettivi nella penisola: tra questi, lo stabilimento di riparazione aeronautica di Yevpatoria e sistemi Pantsir‑S2 vicino a Dzhankoi. Kiev sostiene che gli attacchi miravano a indebolire capacità logistiche e difensive russe; Mosca risponde di aver abbattuto 56 droni sopra la Crimea e non conferma i danni denunciati dall’altra parte.

Dettagli sugli obiettivi

La SBU parla di danni a due Pantsir‑S2, a due cisterne di carburante, a una postazione contraerea su autocarro e a una stazione di controllo a terra usata per pilotare i droni. Al momento non ci sono verifiche indipendenti che confermino nel dettaglio queste affermazioni: le ricostruzioni restano quindi parziali e in attesa di riscontri sul campo.

Impatto nelle città russe e segnalazioni industriali

A Mosca il sindaco ha riferito che sei droni diretti verso la capitale sono stati abbattuti nella serata; nella regione di Novgorod si parla di otto dispositivi respinti la mattina successiva. Tra le notizie di danno industriale, una testata indipendente segnala un incendio allo stabilimento chimico Acron, uno dei maggiori produttori del settore in Russia: la natura e la causa dell’incendio sono oggetto di accertamenti.

Contesto operativo e osservazioni

Fonti locali e militari descrivono un’azione coordinata su più fronti, volta a colpire infrastrutture logistiche e siti di difesa. Numerosi osservatori sottolineano che attribuire responsabilità e valutare l’entità dei danni richiede verifiche indipendenti: spesso le affermazioni delle due parti non trovano conferme dirette sul terreno. Rimane però evidente che l’uso intensificato di droni sta cambiando le dinamiche operative, imponendo nuove misure di protezione per infrastrutture civili e militari.

Quadro complessivo

Da un lato le fonti russe parlano di centinaia di intercettazioni senza danni rilevanti; dall’altro le autorità ucraine rivendicano attacchi mirati contro depositi e sistemi di difesa, soprattutto in Crimea. Finché mancano verifiche indipendenti, il quadro resta frammentato: quello che però si conferma è il ruolo crescente dei droni nel conflitto e la conseguente esigenza di rafforzare le difese e le verifiche sui danni riportati.

Si attendono aggiornamenti dalle indagini e riscontri sul terreno che possano chiarire responsabilità e ammontare reale dei danni.