Scontro tra Meloni e Schlein dopo il confronto in Parlamento sulla guerra: polemica sui toni del dibattito e sul rapporto tra governo e opposizioni.

Le tensioni politiche tra governo e opposizione tornano al centro del dibattito dopo le comunicazioni in Parlamento sulla crisi internazionale in Medio Oriente. Il confronto si è acceso in particolare tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che si sono scambiate accuse.

Scontro infuocato tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulla crisi in Iran

Il confronto tra governo e opposizioni è proseguito anche dopo le comunicazioni parlamentari dedicate alla crisi internazionale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso una nota per rispondere alle critiche arrivate dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, difendendo il proprio intervento in aula e ribadendo la volontà di mantenere aperto il dialogo con le forze di minoranza. Secondo la premier, l’invito alla collaborazione rivolto durante il dibattito non aveva intenti polemici, ma rappresentava “un appello al dialogo sincero e pubblico”. Nella sua ricostruzione, tuttavia, l’iniziativa non avrebbe trovato un riscontro costruttivo da parte delle opposizioni, che avrebbero replicato con attacchi e ironie.

Meloni ha sostenuto che, di fronte a quell’appello, alcuni esponenti della minoranza avrebbero utilizzato parole come “serva”, “ridicola” e “imbarazzante”, toni che – a suo giudizio – non favoriscono un confronto politico sereno. Pur riconoscendo che le opposizioni possano non condividere la proposta di coordinamento sulla gestione della crisi, la presidente del Consiglio ha chiarito la propria posizione: “Se non vi è disponibilità da parte dell’opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me”. Nonostante le tensioni, ha aggiunto, l’offerta di confronto resta sul tavolo.

La replica dell’opposizione e la richiesta di un nuovo confronto

La risposta della segretaria del Pd non si è fatta attendere. Intervenendo a Start, programma di approfondimento politico di Sky Tg24, Schlein ha respinto le accuse della presidente del Consiglio sostenendo che le forze di opposizione non si sono mai sottratte al confronto politico. Al contrario, ha affermato che il problema risiederebbe nell’atteggiamento della premier: “Meloni sta facendo tutto da sola. Lo abbiamo detto ieri: noi ci siamo come ci siamo sempre stati. A giugno io per prima chiamai la presidente del Consiglio. Ora deve posare la clava. Gli italiani non meritano questo spettacolo. Lei il mio numero ce l’ha“.

La leader ha inoltre criticato il tono utilizzato dalla premier nella replica alla Camera, sostenendo che l’invito alla collaborazione sia stato rapidamente smentito da un intervento molto duro nei confronti delle minoranze. “Noi quando ci chiamano rispondiamo sempre”, ha ribadito Schlein, spiegando di non aver ricevuto contatti diretti da Meloni dall’inizio dell’escalation legata all’Iran.

Nel frattempo, dalle opposizioni è arrivata anche la richiesta di un nuovo passaggio parlamentare prima del prossimo Consiglio europeo. Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ha invitato la premier a tornare in aula per riferire sulla situazione internazionale, sostenendo che un intervento in Parlamento sarebbe “il modo migliore per dimostrare attenzione, volontà di unità e rispetto per il Parlamento”. La richiesta è stata condivisa anche da altri gruppi di minoranza, che chiedono un confronto più stretto con il governo sulle scelte di politica estera nelle prossime settimane.