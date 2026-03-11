In attesa delle prossime elezioni, c’è tensione nel Pd. Ma ecco chi, secondo un sondaggio, dovrebbe prendere il posto di Elly Schlein.

Terremoto a sinistra: cosa succederà alle prossime elezioni?

Manca ancora molto tempo alle prossime elezioni politiche ma il pensiero già da tempo agita il centrosinistra. Queste erano state le parole di Elly Schlein a La Repubblica: “in qualunque momento si tornerà a votare, ci faremo trovare pronti con la coalizione progressista che siamo riusciti a costruire con le ultime regionali.” Da parte della popolazione c’è però molta incertezza sia sulla leadership sia sul metodo di scelta del candidato premier nel cosiddetto campo largo. Secondo un sondaggio da parte dell’Istituto Piepoli per RaiNews24, il 29% degli elettori di centrosinistra crede che per trovare il futuro premier bisogna ricorrere alle primarie di coalizione. Il 26% invece vorrebbe affidare la guida del Governo a colui o colei che otterrà più voto durante le elezioni. Il 20% invece vorrebbe una figura esterna ai partiti.

“Lui al posto di Elly Schlein”, rivoluzione nel Pd: chi è il sostituto

Il sondaggio da parte dell’Istituto Piepoli ha provato anche a simulare cosa accadrebbe se si svolgessero ora le primarie. Se così fosse, sarebbe Giuseppe Conte il favorito, con il 24% delle preferenze, con Elly Schlein che invece rimane ferma all’11%. Al terzo posto la sindaca di Genova Silvia Salis col 7%. Ma attenzione, pensate che il 58% degli intervistati ha risposto “nessuno di loro.”