Una scoperta sconvolgente a bordo di una nave da crociera della Royal Caribbean: una passeggera trova una telecamera nascosta installata nel bagno della sua cabina.

Telecamera nascosta sulla nave da crociera: la denuncia

Una passeggera, identificata come Jane Doe, starebbe denunciando la Royal Caribbean International e un ex dipendente per aver posizionato una telecamera nascosta, per registrare i passeggeri nudi, nel bagno della cabina. Un ex steward avrebbe scattato foto della passeggera mentre era nuda e svolgeva attività private a bordo della Symphony of the Seas, secondo quanto riportato a USA Today.

Telecamera nascosta sulla nave da crociera: dipendente condannato a 30 anni di carcere

Il dipendente, Arvin Joseph Mirasol, si è dichiarato colpevole di produzione di materiale pedopornografico ed è stato condannato a 30 anni di carcere. Gli agenti di sicurezza hanno arrestato Mirasol e lo hanno consegnato alle autorità quando la nave ha attraccato al porto Everglades di Fort Lauderdale il 3 marzo.

Le forze dell’ordine hanno trovato numerosi video di bambini di età compresa tra i 2 e i 17 anni.

Telecamera nascosta sulla nave da crociera: le vittime

Circa 960 persone potrebbero essere state le vittime della telecamera nascosta in bagno. Inoltre, le autorità hanno scoperto che l’uomo entrava nelle cabine degli ospiti, si nascondeva sotto il letto in modo da poterli registrare di nascosto mentre erano sotto la doccia.