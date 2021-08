Scuola: F. Sala, 'in Lombardia puntiamo a totale riapertura'

Milano, 3 ago. (Adnkronos) – In Lombardia "puntiamo sulla totale riapertura delle scuole perché i ragazzi hanno bisogno di tornare alla normalità". Lo dice l'assessore regionale all'istruzione, Fabrizio Sala, commentando l'allargamento dei test rapidi gratuiti alla fascia 6-13 anni a partire dal 23 agosto, decisa oggi dalla giunta.

"In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico questa possibilità aiuta i ragazzi e le famiglie a tenere monitorata la situazione visto che i giovanissimi non sono ancora vaccinati. Vogliamo fare tutto il possibile per iniziare in presenza la scuola, facendo attività di controllo e prevenzione su ipotetici rischi di trasmissibilità del virus", aggiunge.