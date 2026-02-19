GPS 2026/28: aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per supplenze e requisiti di accesso. Ecco novità, dettagli e cosa sapere.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026/28 rappresentano lo strumento principale attraverso cui il Ministero dell’Istruzione assegna supplenze nelle scuole statali. Aggiornate biennalmente, le GPS definiscono le graduatorie provinciali dei docenti per posti comuni e di sostegno, stabilendo punteggi basati su titoli e servizio. Il periodo di aggiornamento per il biennio 2026/28 è fissato dal 23 febbraio al 16 marzo 2026, con obbligo di confermare, aggiornare o inserire nuove domande secondo le regole previste.

Ecco tutti i dettagli e cosa sapere.

Scuola, aggiornamento e scadenze delle GPS 2026/28

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026/28 saranno aggiornate dal 23 febbraio 2026 alle ore 12:00 fino al 16 marzo 2026 alle ore 23:59. La comunicazione ufficiale delle date è stata trasmessa dal Ministero dell’Istruzione ai sindacati, mentre l’Ordinanza che disciplinerà la procedura sarà pubblicata sul portale INPA.

Queste graduatorie, suddivise per provincia e per tipologia di posto (comune o sostegno), servono principalmente a coprire le supplenze in subordine allo scorrimento delle GAE, ma la prima fascia GPS sostegno può essere impiegata anche per nomine a ruolo. L’aggiornamento riguarda nuove iscrizioni, conferme, trasferimenti e permanenze, con obbligo di riconfermare anche le situazioni già presenti, inclusi i casi di sola permanenza.

Scuola, graduatorie GPS 2026: requisiti e gestione dei titoli

L’inserimento nelle GPS richiede il possesso di titoli coerenti con la classe di concorso. Chi non possiede ancora il titolo completo rischia di essere escluso durante i controlli amministrativi, sia prima della pubblicazione delle graduatorie sia al momento della nomina. Per le diverse fasce e ordini di scuola, i requisiti cambiano: per l’infanzia e la primaria sono necessari il diploma magistrale abilitante (conseguito entro il 2001/02) o la laurea in Scienze della formazione primaria, mentre per la scuola secondaria e l’educazione motoria valgono specifiche lauree e abilitazioni.

Per il sostegno, la prima fascia richiede la specializzazione, mentre la seconda fascia richiede almeno tre annualità di servizio sul posto nel grado di riferimento. Titoli congiunti o CFU mancanti devono essere dichiarati e, se previsto, acquisiti entro le scadenze indicate.

La finestra temporale per la comunicazione di titoli conseguiti in Italia sarà tra il 15 giugno e il 2 luglio 2026, con termine massimo per conseguire l’abilitazione o specializzazione il 30 giugno 2026.

Scuola, graduatorie GPS 2026: punteggio e dichiarazioni di servizio

Il punteggio nelle GPS si calcola principalmente sul servizio svolto presso le scuole, insieme ai titoli accademici e professionali. Per chi non ha completato l’intero anno scolastico alla scadenza della domanda, è possibile indicare la data di conclusione del contratto in corso, ma il servizio successivo alla domanda sarà valutato solo se confermato tramite apposita istanza; in mancanza, si considera solo il servizio fino alla data di presentazione della domanda.

I docenti possono incrementare i punti accettando supplenze annuali su posti vacanti, prendendo servizio dal 1° settembre, sommando servizi in diverse scuole senza sovrapposizione e completando servizi interrotti alla fine dell’anno scolastico.