In una scuola a Secondigliano un ragazzo di 13 anni è stato sorpreso in classe con una penna-taglierino, scatenando l’intervento immediato della preside e delle forze dell’ordine. L’episodio riapre la riflessione sulla sicurezza negli istituti e sulla diffusione tra i giovanissimi di oggetti potenzialmente pericolosi.

Napoli, tensione a scuola: 13enne in classe con una penna-taglierino

Come riportato da Sky Tg24, momenti di tensione a Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli, dove un alunno di 13 anni sarebbe stato sorpreso con un oggetto pericoloso nello zaino. Si sarebbe trattato di una penna modificata, all’interno della quale era nascosta una lama di taglierino di precisione numero 11, coperta da un tappo.

L’arma artigianale sarebbe stata notata dall’insegnante di Matematica e dalla docente di sostegno mentre lo studente la mostrava a un compagno di banco, subito dopo è scattato l’allarme. La preside dell’Istituto Comprensivo Statale “Savio Alfieri” ha prontamente contattato i carabinieri e convocato un consiglio straordinario per valutare la situazione.

Napoli, 13enne in classe con una penna-taglierino: cosa rischia

Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti né pericoli immediati, ma ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza nelle scuole e sulla diffusione tra i giovanissimi di oggetti modificati. L’arma è stata sequestrata dai militari, i genitori dell’alunno sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e informata la Procura per i minorenni, mentre nei confronti dello studente sarebbe stato avviato un procedimento disciplinare interno.

L’istituto ha inoltre aperto un confronto con famiglie e docenti per valutare possibili interventi educativi e preventivi, in un contesto già sensibile al tema della sicurezza, come dimostra l’adozione di metal detector in alcune scuole della città.