Scuola: Manzi (Pd), 'Pdl per viaggi istruzione, la destra la sostenga'

Roma, 30 mar (Adnkronos) – "Abbiamo presentato una proposta di legge con i colleghi del Partito Democratico per istituire un Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione: devono essere le istituzioni a sostenere e incentivare la partecipazione degli studenti ai viaggi promossi dalle scuole, ancora di più in un momento di grave crisi economica". Lo dice Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione Istruzione della Camera.

"La destra di governo provi a dare un senso alla parola Merito, sostenendo la partecipazione di tutti i ragazzi ai viaggi di studio. La scuola deve essere inclusiva, combattere le disuguaglianze e dare a tutti le stesse opportunità", aggiunge Manzi.

"I viaggi e le visite d’istruzione rappresentano un momento integrativo e complementare all’attività educativo-didattica della scuola. Sono un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione, preziosa occasione di riscontro e approfondimento di quanto trattato nelle attività di studio -spiega l'esponente dem-. Oggi -dopo la pandemia e con la grave crisi economica e sociale che stiamo affrontando- molti studenti non possono partecipare a queste attività a causa dei costi, spesso, insostenibili per le famiglie. In alcune occasioni, sono gli stessi istituti che si fanno carico degli studenti più fragili, istituendo fondi di solidarietà".