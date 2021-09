Scuola: sottosegretaria Floridia, 'stiamo cominciando con il piede giusto'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Abbiamo testato su campo la piattaforma per il controllo dei green pass del personale scolastico ed ha funzionato. il bilancio è positivo. Fondamentale per la ripartenza è stato anche il lavoro realizzato lo scorso anno tra cui aule in più.

La percentuale di vaccinazione è altissima per il personale scolastico oltre il 92% ed in aumento per gli studenti, oltre il 60% per i giovani già con la prima dose. Stiamo cominciando con il piede giusto". Lo dice intervenendo a Sky tg 24 la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia.