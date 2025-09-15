Scuole medie, troppe assenze e una 12enne viene bocciata: perché il Tar l’ha riammessa

Il Tar ha capovolto la decisione di una scuola e, una ragazzina di 12 anni, che era stata bocciata per le troppe assenze, è stata invece riammessa. Ecco il motivo.

Lecce, 12enne bocciata per le troppe assenze alle scuole medie

Una ragazza di 12 anni era stata bocciata per via delle troppe assenze.

Ci troviamo a Lecce, in un istituto di Copertino. La 12enne, per motivi di salute, si era assentata per 90 giorni, ai quali poi il consiglio di classe aveva sommato le ore di assenza per entrate in ritardo e uscite anticipate. I docenti hanno deciso così di bocciarla perché “le pochissime valutazioni presenti, risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla.” I genitori della ragazza hanno però deciso di far ricorso al Tar, contrari della decisione presa della scuola. I giudici hanno deciso di riammetterla, ecco perché.

I genitori della 12enne bocciata alle scuole medie per le troppe assenze hanno fatto ricorso al Tar, con l’assistenza dell’avvocato Alexandro Palmariggi. I giudici hanno riammesso l’alunna, che quindi frequenterà il terzo anno in attesa del risultato del nuovo scrutino, che sarà fatto entro due settimane. La seconda sezione del Tar, presieduta da Ettore Manca, con a latere Paolo Fusano e Tommaso Sbolgi, ha sottolineato come “nella scuola media la regola è la promozione: bocciature solo in casi eccezionali”. Secondo i giudici il consiglio di classe non aveva tenuto conto dei buoni voti della ragazza, con poche isolate insufficienze, e del suo sempre adeguato comportamento in classe.