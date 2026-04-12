Pietro delle Piane è stato ospite di Monica Setta a “Storie al Bivio” dove ha parlato della fine della relazione con Antonella Elia. Le sue parole.

GF Vip 2026, l’ex di Antonella Elia, Pietro delle Piane rivela la sua verità sulla rottura

Antonella Elia si trova attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 2026 ed è, tra l’altro, una delle preferite del pubblico e quindi candidata alla vittoria finale del reality show condotto da Ilary Blasi.

Come saprete, la conduttrice stava preparando il matrimonio con Pietro delle Piane ma poi, lo scorso novembre, i due si sono lasciati. L’attore è stato ospite di Monica Setta a “Storie al Bivio” e ha parlato proprio della fine della relazione con Antonella, rivelando quello che secondo lui è il vero motivo per cui la showgirl lo ha lasciato.

GF Vip 2026, la verità di Pietro Delle Piane sulla rottura con Antonella Elia: “Se l’ho tradita?”

Pietro delle Piane è stato ospite di Monica Setta a “Storie al Bivio” e ha spiegato come mai, secondo lui, Antonella Elia lo ha lasciato: “io e Antonella abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fans. MI inviavamo foto hot e mi chiedevano di vedermi. Ma non ho mai tradito la Elia e da quando non stiamo più insieme cioè da sei mesi sono casto. Sono offeso e amareggiato dal fatto che Antonella pensa che io mi faccio pubblicità con la nostra storia.”