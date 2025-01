Il caso di Mauro Glorioso

Il tribunale di Torino ha emesso una sentenza severa nei confronti di Sara C., condannandola a sedici anni di carcere per il tentato omicidio di Mauro Glorioso, un giovane studente palermitano. L’incidente è avvenuto la sera del 20, quando Glorioso, in compagnia di amici, è stato gravemente ferito da una bici lanciata dall’alto dell’argine dei Murazzi del Po. Questo episodio ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza e la responsabilità dei giovani.

Le responsabilità e le condanne

La giovane imputata era accusata di concorso in tentato omicidio, ma i giudici non hanno concesso attenuanti, sottolineando la gravità dell’atto. Gli autori del lancio sono stati identificati in un gruppo di cinque adolescenti, di cui tre minorenni sono stati già condannati a pene comprese tra sei anni e otto mesi e nove anni e sei mesi. Per un altro maggiorenne, il processo d’appello si ripeterà a fine gennaio, dopo l’annullamento della sentenza precedente da parte della Cassazione.

Le parole della pubblica accusa

La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Livia Locci, ha descritto l’atto come “un tentato omicidio peggiore della consumazione di un omicidio”. Le conseguenze delle lesioni patite da Glorioso sono state devastanti e hanno portato a una riflessione profonda sulla violenza giovanile e sulle sue implicazioni. Sara C. ha sostenuto di non aver partecipato attivamente all’atto, affermando di essersi allontanata con un’amica al momento del lancio della bici. I suoi avvocati, Enzo Pellegrin e Federico Milano, hanno ribadito la sua estraneità ai fatti.

Le reazioni alla sentenza

Dopo la lettura della sentenza, Sara C. ha accusato un malore, ma si è ripresa dopo alcuni minuti. Questo episodio ha messo in luce non solo la gravità della condanna, ma anche l’impatto emotivo che tali situazioni possono avere sui giovani coinvolti. La società si interroga ora su come prevenire simili atti di violenza e su quale sia il ruolo delle istituzioni nel garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani.