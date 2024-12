Selena Gomez ha reso pubblico un momento speciale della sua vita, condividendo la gioia con i fan attraverso i social media. L’artista, 32 anni, ha pubblicato una serie di immagini che raccontano l’emozione del fidanzamento.

Selena Gomez e Benny Blanco: il sì che ha sorpreso tutti

Tra queste, una foto che la ritrae con il suo compagno Benny Blanco, un’altra dove osserva con meraviglia l’anello mentre è seduta su una coperta da picnic, probabilmente subito dopo la proposta. Da mesi si vociferava di un possibile matrimonio, alimentato da un’intervista rilasciata da Benny lo scorso maggio al “The Howard Stern Show”. Durante la trasmissione, il produttore aveva ammesso di immaginare un futuro accanto a Selena, dichiarando: “Non c’è nulla di più perfetto che condividere la vita con lei”.

La relazione tra Selena Gomez e Benny Blanco è iniziata circa 18 mesi fa, ma i due si conoscevano già dal 2019, quando collaborarono insieme al brano I Can’t Get Enough. Nel dicembre 2023 hanno ufficializzato la loro unione sui social, lasciando un “mi piace” su un account Instagram dedicato alla coppia creato dai fan.

Selena Gomez si sposa: il sì a Benny Blanco

La prima apparizione pubblica insieme è avvenuta agli Emmy 2024, dove hanno calcato il red carpet come coppia ufficiale. Per Selena, questa storia d’amore è arrivata dopo un lungo periodo di riflessione e solitudine. “Sono stata single per cinque anni e avevo accettato la possibilità di restare sola”, ha spiegato in un’intervista. “Avevo persino deciso che, se non avessi incontrato nessuno, avrei adottato un bambino entro i 35 anni”.

Selena ha anche parlato apertamente del suo desiderio di diventare madre, nonostante non possa affrontare una gravidanza per motivi di salute. “Non posso portare avanti una gravidanza, ma considero l’adozione e la maternità surrogata delle opzioni straordinarie”, ha raccontato a Vanity Fair. “Alla fine, ciò che conta è l’amore per il bambino, non come arriva nella tua vita. Sarà comunque mio figlio”.