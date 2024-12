I Golden Globes 2025 hanno destato l’interesse degli appassionati con la sua lista di nomination che unisce conferme attese e sorprese inaspettate. La cerimonia, che si prevede per il 5 gennaio 2025 al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, sarà condotta da Nikki Glaser e potrebbe precedere i risultati degli Oscar, come spesso vuole la tradizione che vede i Golden Globes come anticipatori dei premi più prestigiosi del cinema mondiale. L’Italia si fa notare e tra i migliori film internazionali spicca Vermiglio di Maura Delpero, mentre Challengers di Luca Guadagnino è nella categoria delle commedie.

Golden Globes 2025 nominations: i migliori film

Tra i film, emerge Wicked, adattamento del celebre musical, che non solo raccoglie consensi tecnici ma vede Ariana Grande e Cynthia Erivo tra le candidate alla miglior interpretazione. Altro fenomeno è The Substance, che vede Demi Moore e Margaret Qualley in contesa per un premio. Ma è Emilia Pérez che ruba la scena con dieci nomination, tra cui quelle per Selena Gomez, Zoe Saldaña e Karla Sofía Gascón.

Golden Globes 2025 tra serie e miniserie

Dal canto delle serie tv, i titoli con maggiori candidature ci sono i drama più apprezzati del momento come Shōgun e The Bear, e anche comedy come Abbott Elementary, Hacks, e Only Murders in the Building, dove Selena Gomez si ritrova ad essere nuovamente candidata. Tra le sorprese, dal fronte delle miniserie, troviamo Baby Reindeer, The Penguin e Monsters, oltre anche alla seconda stagione di Squid Game.