Un giudice di Alessandria stabilisce un risarcimento di 10 euro per danni non patrimoniali

Il contesto della sentenza

La recente sentenza emessa dal giudice di pace di Alessandria, Paolo Olezza, ha sollevato un acceso dibattito riguardo alla legittimità delle misure adottate dal governo italiano durante la pandemia di Covid-19. Secondo il magistrato, le norme imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria sono state considerate “ingiuste”, dando così ragione a un gruppo di cittadini che avevano richiesto un risarcimento di 10 euro per danno non patrimoniale. Questo caso rappresenta un precedente significativo nel panorama giuridico italiano, in quanto mette in discussione le decisioni governative in un periodo di crisi.

Le argomentazioni dei ricorrenti

I venti cittadini che hanno fatto causa alla presidenza del Consiglio dei ministri hanno sostenuto che le restrizioni imposte hanno avuto un impatto negativo sulla loro vita quotidiana, causando disagio e stress. Hanno contestato la legittimità della dichiarazione di “stato di emergenza nazionale” e hanno affermato di essere stati costretti a seguire comportamenti non desiderati, senza ricevere benefici tangibili in cambio. La presidenza del Consiglio, dal canto suo, ha difeso le proprie scelte, affermando che le misure erano necessarie per garantire la salute pubblica.

La posizione del giudice

Il giudice Olezza ha respinto le argomentazioni del governo, affermando che il suo compito non era quello di invadere la funzione sovrana, ma di stabilire se ci fosse stato un illecito civile. Ha sottolineato che il diritto alla salute non può essere considerato superiore agli altri diritti fondamentali e ha evidenziato che le legislazioni emergenziali presentano aspetti preoccupanti. Inoltre, ha citato dati che dimostrano come in alcuni Stati, dove non sono state adottate misure di confinamento, la diffusione dei contagi e la mortalità siano state inferiori.

Le dichiarazioni del governo e le conseguenze

La sentenza ha messo in luce le contraddizioni nelle dichiarazioni di alcuni membri del governo, come il vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che hanno espresso posizioni in contrasto con le tesi sostenute dalla presidenza del Consiglio. Queste dichiarazioni sono state interpretate dal giudice come una sorta di “confessione stragiudiziale” riguardo al carattere illecito delle normative adottate. Di conseguenza, il giudice ha stabilito che i ricorrenti avrebbero dovuto ricevere un risarcimento di 10 euro ciascuno per danno morale e dinamico-relazionale.