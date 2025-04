Il contesto della sentenza

Il Tar del Lazio ha recentemente emesso una sentenza che ha annullato le ordinanze del commissario straordinario al Giubileo, Roberto Gualtieri, riguardanti le tariffe per i bus turistici. Questa decisione ha suscitato un ampio dibattito, poiché le nuove tariffe, che prevedevano un aumento per le aree centrali di Roma e una riduzione per quelle periferiche, erano state imposte senza il dovuto rispetto delle competenze legislative.

Le motivazioni del ricorso

Le società di pullman che hanno presentato il ricorso sostenevano che le ordinanze emesse dal commissario violassero le competenze stabilite dalla legge. Secondo i ricorrenti, i poteri del commissario dovevano limitarsi all'”attrezzaggio civile e tecnologico delle aree di lunga sosta”, escludendo qualsiasi modifica al regolamento tariffario, che invece spettava a Roma Capitale. Questo aspetto ha rappresentato un punto cruciale nella decisione del Tar, che ha accolto le argomentazioni dei ricorrenti.

La posizione del commissario e la risposta del Tar

In risposta al ricorso, l’ufficio commissariale aveva sostenuto che la modifica del sistema tariffario rientrasse nei poteri impliciti del commissario. Tuttavia, il Tar ha respinto questa interpretazione, affermando che non sussisteva il requisito giurisprudenziale che giustificasse un potere implicito in questo contesto. La sentenza ha quindi evidenziato come l’ufficio del commissario non avesse l’autorità per modificare le tariffe, considerandola un'”usurpazione di un potere amministrativo attribuito ad altro ufficio”.

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza del Tar del Lazio non solo annulla le ordinanze di Gualtieri, ma pone anche interrogativi sul futuro della regolamentazione del trasporto turistico a Roma. Le società di pullman possono ora continuare a operare secondo le tariffe precedenti, mentre il Comune dovrà rivedere le proprie politiche in materia di trasporto pubblico e turistico. La decisione del Tar rappresenta un importante precedente per la gestione delle competenze amministrative nella capitale, sottolineando l’importanza di rispettare le normative vigenti.