Un grave incidente stradale ha scosso il sud-est del Brasile, dove un autobus, con a bordo 53 passeggeri, si è ribaltato durante la notte nello Stato di Minas Gerais. Le circostanze dello schianto sono ancora sotto indagine, ma il bilancio delle vittime è già tragicamente elevato, con numerosi feriti e morti. Questo drammatico evento mette in luce i rischi e le difficoltà legate alla sicurezza dei trasporti pubblici, suscitando dolore e preoccupazione in tutto il Paese.

Impressionante schianto di un autobus in Brasile

L’incidente si è verificato intorno alle 3:40 del mattino (ora locale) nello Stato di Minas Gerais. Un autobus che trasportava 53 passeggeri si è ribaltato durante il suo tragitto, provocando un bilancio drammatico.

Stando alla ricostruzione fornita dalla polizia stradale, l’autobus, partito da Anápolis e diretto a San Paolo, ha perso il controllo durante una curva nei pressi di un incrocio, ribaltandosi. Le cause precise dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. I soccorsi sono stati tempestivamente gestiti dal Corpo dei Vigili del Fuoco e da squadre di emergenza provenienti da Araguari, Tupaciguara e Uberlândia, ma per molti occupanti del bus non c’è stato nulla da fare.

L’azienda di trasporti Real Expresso, che gestiva il veicolo, ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, confermando che collaborerà con le autorità per fare luce sulle cause di questa tragica vicenda.

Impressionante schianto di un autobus in Brasile: drammatico bilancio di morti e feriti

La vicenda ha scosso la notte nel sud-est del Brasile, dove almeno 11 persone hanno perso la vita e altre 36 sono rimaste ferite a seguito dell’incidente. Tra le vittime ci sarebbero anche due bambini, di età compresa tra i 2 e i 4 anni. Secondo quanto riferito dalle autorità, 18 passeggeri sarebbero stati trasportati in ospedale in gravi condizioni, mentre altri 18 avrebbero riportato ferite meno gravi.

Cinque dei feriti sono in condizioni critiche, come confermato da fonti mediche al portale G1. Sorprendentemente, il conducente del veicolo è uscito illeso dall’incidente.