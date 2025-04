Incidente sulla vecchia strada della Contessa, in territorio comunale di Gubbio: indagini in corso per chiarire la dinamica.

Tragedia lungo la vecchia strada della Contessa, nel territorio comunale di Gubbio. Un grave incidente stradale si è verificato nelle ultime ore, coinvolgendo un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata in un fosso profondo circa cinque metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, mentre la dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli inquirenti.

Gubbio, incidente mortale sulla vecchia Contessa: un’auto finisce in un fosso di 5 metri

Nel pomeriggio di lunedì 7 aprile si è verificato un drammatico incidente lungo la vecchia strada della Contessa, nel territorio comunale di Gubbio. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, i soccorritori sono intervenuti per un sinistro automobilistico avvenuto nei pressi di un piccolo ponte utilizzato per lo scolo delle acque piovane, situato in prossimità dei piloni del nuovo cavalcavia recentemente ricostruito.

A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio, che ha notato l’auto nel fosso e ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gubbio, il personale sanitario del 118, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

All’arrivo delle squadre di emergenza, l’auto è stata rinvenuta in fondo a una scarpata a diversi metri dalla carreggiata. Il conducente, unico presente a bordo, è stato rinvenuto privo di vita all’interno dell’auto.

Le cause dell’uscita di strada non sono ancora chiare: al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli e l’ipotesi principale resta quella di un incidente autonomo. Saranno tuttavia necessari ulteriori accertamenti tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Gubbio, incidente mortale sulla vecchia Contessa: chi è la vittima

La vittima del drammatico incidente è Manuele Fiorucci, 33 anni, residente a Gubbio e conosciuto in città. L’uomo, operaio di professione, risultava irreperibile dalla notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto emerso, aveva scambiato messaggi con alcuni amici fino alle prime ore del mattino, ma poi il suo silenzio improvviso ha destato preoccupazione.

Le circostanze esatte del decesso e l’orario saranno chiariti dall’autopsia. Non è escluso che Manuele, una volta uscito di strada, non sia riuscito a chiedere aiuto: in quel tratto, infatti, la copertura telefonica sarebbe quasi del tutto assente. Un altro elemento da considerare è la posizione dell’auto, che si è ribaltata su un fianco: la portiera lato guida risultava schiacciata contro una parete rocciosa, il che potrebbe aver impedito ogni tentativo di uscita o richiesta di soccorso.