Due donne, una incinta, sono morte in un incidente venerdì sera in Puglia, sulla strada Andria-Bisceglie, vicino Trani. Indagini in corso.

Dramma in Puglia, mamma e figlia incinta muoiono in un grave incidente

Un tragico incidente ha segnato la serata di venerdì in Puglia, quando due donne, madre e figlia, hanno perso la vita lungo la strada che collega Andria a Bisceglie, nei pressi di Trani. Le vittime, rispettivamente di 63 e 32 anni, stavano viaggiando insieme al marito della donna, nonché padre della giovane incinta, che è stato trasportato in ospedale con una frattura al femore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano le vittime sarebbe entrata in collisione con una utilitaria, per poi finire fuori strada e ribaltarsi nelle campagne circostanti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause del tragico incidente.

Dramma in Puglia, mamma e figlia incinta muoiono in un grave incidente: l’identità delle vittime

La 32enne incinta, Margherita Di Liddo, è giunta senza vita all’ospedale di Andria, dove i medici hanno cercato invano di salvare il bambino che portava in grembo. Purtroppo, ogni tentativo è risultato vano. La giovane si era sposata solo due anni fa e sui social condivideva orgogliosa l’album di nozze. Appassionata di Zumba, tanto da farne una carriera, pubblicava spesso foto con sua madre Rosa e il padre Natale.

Sua madre, Rosa Mastrototaro, è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale di Barletta, ma nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Il tragico bilancio dell’incidente ha lasciato una famiglia distrutta e una comunità sconvolta.