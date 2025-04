Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Casalmaggiore. Nella mattinata di oggi, martedì 8 aprile, un uomo di 58 anni ha perso la vita presso la ditta Biacchi Ettore, situata nella frazione di Roncadello. L’incidente, ancora da chiarire nei dettagli, ha avuto luogo mentre la vittima stava svolgendo le sue mansioni, lasciando un vuoto profondo tra familiari, colleghi e amici.

Infortunio mortale a Casalmaggiore, perde la vita un 58enne

Un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo questa mattina a Roncadello, frazione di Casalmaggiore, presso la ditta Biacchi Ettore. Alle ore 10 circa, un uomo di 58 anni ha perso la vita in un drammatico infortunio. L’operaio è stato trovato senza vita, schiacciato sotto una pressa per la compattazione del cartone. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, mentre la comunità locale piange la prematura scomparsa di un uomo conosciuto e rispettato.

Infortunio mortale a Casalmaggiore, perde la vita un 58enne: la dinamica dell’incidente

Al momento, non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da una manovra errata della pressa o se la vittima abbia subito un malore, perdendo conoscenza e finendo poi sotto il macchinario.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica esatta del tragico evento. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ATS Medicina del Lavoro e i Carabinieri, che stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.