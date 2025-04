Scandalo privacy: numeri di telefono di politici in vendita online

Un caso allarmante di violazione della privacy

La recente denuncia di un informatico ha sollevato un polverone mediatico e istituzionale in Italia. Secondo quanto emerso, i numeri di telefono di alcune delle massime cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Giorgia Meloni, sarebbero in vendita su piattaforme online a soli 50 euro ciascuno. Questo scandalo ha attirato l’attenzione della Procura di Roma, che ha avviato un’inchiesta per far luce su questa inquietante vicenda.

Il ruolo del Copasir e del Garante della privacy

Oltre alla Procura, anche il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha deciso di intervenire, richiedendo informazioni dettagliate sulla questione. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il Garante per la privacy ha aperto un’istruttoria per verificare la liceità della raccolta e della vendita di questi dati sensibili. L’esperto di informatica Andrea Mavilla ha rivelato che per accedere a queste informazioni non è necessario navigare nel dark web, ma basta una semplice ricerca online.

Le piattaforme coinvolte e il meccanismo di vendita

Secondo Mavilla, esistono almeno otto piattaforme che consentono di ottenere numeri di telefono di politici e personalità pubbliche. Questi portali, noti come siti di lead generation, sono progettati per raccogliere contatti qualificati e rivenderli a terzi. La facilità con cui è possibile accedere a dati sensibili solleva interrogativi sulla sicurezza delle informazioni personali e sulla protezione dei cittadini. Gli inquirenti stanno attualmente cercando di risalire a possibili aziende coinvolte nella raccolta di questi dati, per comprendere la legalità delle operazioni.

Le implicazioni per la sicurezza nazionale

La vendita di numeri di telefono di alti funzionari pubblici rappresenta un serio rischio per la sicurezza nazionale. La possibilità che informazioni sensibili possano cadere nelle mani sbagliate è un allerta per le istituzioni italiane. La Polizia Postale, attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico, sta collaborando con le autorità per monitorare la situazione e prevenire ulteriori violazioni della privacy. La questione è di fondamentale importanza, non solo per la protezione dei dati personali, ma anche per la salvaguardia della sicurezza dei rappresentanti delle istituzioni.