Conoscenza, networking e relax: questi sono i temi chiave dell’evento che si terrà a Zakopane durante una delle più importanti conferenze SEO in Europa, che riunirà specialisti provenienti da tutto il mondo. Dal 27 al 31 maggio, i partecipanti vivranno un intenso programma, ricco di presentazioni, workshop, sessioni mastermind e numerose attrazioni, il tutto immerso in uno scenario montano mozzafiato. Cos’altro possono aspettarsi i partecipanti al SEO Vibes Summit ’25?

Contenuti degli Esperti in Primo Piano

Nella sua essenza, il SEO Vibes Summit ’25 è incentrato sullo scambio efficace di conoscenze ed esperienze. Gli organizzatori hanno invitato esperti di rilevanza internazionale da tutta Europa, che saliranno sul main stage per condividere preziose rivelazioni sul settore. Tra gli speaker confermati figurano:

Aleyda Solis (Founder & International SEO Consultant, Orainti, Spagna)

Robert Niechciał (CTO & Partner, Vestigio Agency, Polonia)

Ivana Flynn (SEO Director, Medier Agency, Regno Unito/Malta)

Pavel Klimakov (Administrator, Holistic SEO; leader in semantic SEO, Estonia)

Craig Campbell (SEO Expert con 22 anni di esperienza, Regno Unito)

Olaf Kopp (Co-founder, CBDO & Head of SEO & Content, Aufgesang GmbH, Germania)

Sarah Presch (Director of Digital Marketing, Dragon Metrics, Repubblica Ceca)

Timon Hartung (CEO, Apexmedia Agency, Germania)

Alan Cladx (CEO, SOS Réputation Agency, Francia)

Quest’anno la conferenza sarà composta da tre percorsi tematici dedicati: SEO & AI, Digital Marketing e Business. I percorsi offriranno così una vasta gamma di interventi, workshop e sessioni mastermind esclusive, il tutto condotto dai migliori professionisti provenienti dalla Polonia e dal resto del mondo.

La maggior parte dei workshop sarà certificata, generando così ulteriore valore per i partecipanti. Per esempio, i partecipanti potranno ottenere un certificato ufficiale per:

Workshop su Google Analytics 4 (GA4) tenuto da Karol Dziecic , Google Ads e Google Analytics specialist;

Workshop avanzato su AI-driven SEO strategy , condotto dai mentori di SensAI Academy .

L’evento è inoltre accreditato da DIMAQ. Questo significa che i partecipanti guadagneranno 10 punti per estendere la propria certificazione Basic o Professional di digital marketing.

“L’opportunità di entrare in contatto e scambiare idee con esperti polacchi e internazionali rende SEO Vibes Summit ’25 un evento unico in Polonia. Ogni relatore che è stato invitato ha raggiunto il successo internazionale ed è un presentatore esperto, che condivide regolarmente la propria competenza durante conferenze ed eventi globali”, afferma Tomasz Domański, CEO di WhitePress.

Networking & Relax in una Splendida Cornice Montana

Oltre alla formazione, la conferenza offre un’opportunità unica per costruire preziose connessioni professionali. L’atmosfera dell’evento incoraggia il networking, con aree dedicate ed eventi sociali quotidiani progettati per facilitare la creazione di relazioni con gli esperti del settore. Una speciale app sulla conferenza consentirà inoltre ai partecipanti di programmare facilmente meeting con altri partecipanti e relatori.

I partecipanti potranno anche concedersi un lussuoso relax. La sistemazione presso l’hotel Quattro Stelle Nosalowy Dwór include:

Un variegato menù gourmet ;

Stanze confortevoli ;

Accesso alla zona Wellness & SPA .

Infine, i partecipanti potranno godersi escursioni in montagna, ma anche partecipare a sfide gamificate con entusiasmanti premi.

Tre Pacchetti di Biglietti Tra Cui Scegliere

I partecipanti potranno scegliere tra tre opzioni di biglietti, adatte alle diverse esigenze:

Ruby : include una notte in hotel, pensione completa, accesso a interventi e workshop, ingresso alla zona Wellness & SPA ;

Gold : composto da due notti in hotel, tutti i vantaggi del pacchetto Ruby più l’accesso alle sessioni mastermind e ad un esclusivo afterparty in stile buffet ;

Platinum : esperienza definitiva con quattro notti in hotel, cena VIP con i relatori, un’esclusiva sessione mastermind con i relatori del palco principale, networking aziendale di alto livello e quattro esclusivi social events .

“Abbiamo progettato i pacchetti di biglietti per SEO Vibes Summit ’25 per soddisfare diversi gruppi di pubblico. Consigliamo il pacchetto Ruby per specialisti SEO, professionisti e junior, il pacchetto Gold per team leader, manager e specialisti senior, e il pacchetto Platinum per CEO, direttori ed executive. In questo modo, ogni partecipante può personalizzare la propria esperienza per massimizzare il valore trasmesso dall’evento”, spiega Patrycja Górecka-Butora, Head of Marketing di WhitePress.

Per maggiori dettagli sul SEO Vibes Summit ’25, visita https://www.whitepress.com/en/seo-vibes-summit