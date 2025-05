Un’operazione contro la contraffazione

La guardia di finanza di Pisa ha recentemente portato a termine un’importante operazione contro la vendita di articoli contraffatti, sequestrando un totale di 55.204 prodotti falsi. Tra questi, borse, orologi e accessori di moda, tutti con etichette false riconducibili ai marchi più noti del settore.

L’operazione ha messo in luce un giro d’affari illecito che si aggira attorno ai 400.000 euro, un chiaro segnale della diffusione della contraffazione nella zona.

Il blitz vicino alla stazione

Il primo intervento è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, dove le Fiamme gialle hanno bloccato un 32enne di origini senegalesi. L’uomo, trovato in possesso di etichette palesemente contraffatte di marchi prestigiosi come Stone Island e Yves Saint Laurent, aveva nello zaino una quantità impressionante di cartellini e distintivi falsi. A casa sua, le forze dell’ordine hanno rinvenuto oltre 50.000 articoli contraffatti, pronti per essere utilizzati su capi di abbigliamento.

Sequestri a Cascina e Piazza dei Miracoli

Un secondo intervento ha avuto luogo a Cascina, dove un furgone condotto da un 43enne senegalese è stato fermato con 114 borse di alta fattura, ma completamente false, marchiate Gucci, Miu Miu e Bottega Veneta. Entrambi gli individui sono stati denunciati per vendita di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio. Inoltre, nei pressi di Piazza dei Miracoli, sono stati scoperti venditori abusivi intenti a smerciare articoli di pelletteria e orologi Rolex contraffatti, ulteriormente evidenziando la problematica della contraffazione nella città.