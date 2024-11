Due aziende edili coinvolte in un'inchiesta per tentata estorsione e legami mafiosi

Il sequestro delle società edili

La Polizia di Stato di Latina ha recentemente eseguito un sequestro preventivo di due società operanti nel settore dell’edilizia, la Professionals at work s.r.l. e la Edil Gallo s.r.l.s.. Questa operazione è stata disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma e rappresenta un’importante azione contro la criminalità organizzata. Le indagini sono il seguito di misure cautelari eseguite l’11 luglio scorso, che hanno coinvolto cinque individui legati a gruppi mafiosi locali, tra cui famiglie rom e soggetti con precedenti per associazione mafiosa.

Le accuse e le indagini

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia di un cittadino che aveva vinto un’asta per un appartamento nel quartiere Campo Boario di Latina. Tra i destinatari delle misure cautelari vi sono esponenti di famiglie mafiose locali e soggetti con legami storici con Cosa Nostra. L’analisi della situazione patrimoniale di uno di questi individui ha portato alla scoperta di indizi significativi riguardanti l’intestazione fittizia delle due società, utilizzate per mascherare i legami con il crimine organizzato.

Il ruolo del Superbonus 110%

Le società coinvolte sono state avviate tramite prestanome per sfruttare i benefici del Superbonus 110%, una misura governativa che offre incentivi per la ristrutturazione edilizia. Tuttavia, l’intestazione fittizia ha permesso al reale proprietario, con precedenti per associazione mafiosa, di eludere i controlli e ottenere vantaggi economici. Questo comportamento non solo viola la legge, ma mina anche la fiducia nel sistema di incentivi statali, creando un danno all’intera comunità.

Le conseguenze e il futuro dell’inchiesta

Attualmente, la Polizia sta quantificando il patrimonio aziendale delle società coinvolte, che ha registrato un volume d’affari di oltre un milione e mezzo di euro negli ultimi tre anni. È fondamentale sottolineare che il procedimento è ancora nelle fasi preliminari, e gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a prova contraria. Questa operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata e l’intestazione fittizia, evidenziando l’impegno delle autorità nel garantire la legalità nel settore edilizio.