Sanremo 2026 entra nel vivo tra prove, interviste e incontri dietro le quinte, e l’attesa cresce per i momenti più emozionanti. Tra i protagonisti spicca Malika Ayane, pronta a portare sul palco la sua interpretazione del classico “Mi sei scoppiato dentro al cuore” nella serata delle cover, regalando una performance intensa che unisce memoria e innovazione musicale.

Malika Ayane: una carriera tra talento, premi e impegno sociale

Malika Ayane, cresciuta nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala e formata al Conservatorio, ha costruito una carriera costellata di successi. Scoperta da Caterina Caselli e lanciata da Sugar nel 2008, ha pubblicato album come Malika Ayane, Grovigli, Ricreazione, Naif e malifesto, ottenendo premi e dischi di platino. Al Festival di Sanremo ha collezionato riconoscimenti importanti, tra cui due Premi della Critica “Mia Martini” e il terzo posto nel 2015 con Adesso e qui (Nostalgico presente).

Attiva nel sociale con Oxfam Italia e impegnata in teatro e radio, Malika ha recentemente pubblicato il libro Ansia da felicità e il singolo Sottosopra, celebrando 15 anni di carriera con un tour sold out.

Serata cover Sanremo, perché Malika Ayane ha scelto “Mi sei scoppiato dentro il cuore”: significato e testo

Per la 76ª edizione del Festival, Malika si prepara a reinterpretare insieme a Claudio Santamaria il brano di Mina Mi sei scoppiato dentro il cuore, scritto da Lina Wertmüller su musica di Bruno Canfora, per un omaggio che unisce memoria e prestigio.

Il ritorno in gara con Animali notturni, frutto della collaborazione con Edwyn Roberts e Stefano Marletta, segna l’inizio della partnership con Carosello Records, confermando il suo percorso artistico in continua evoluzione. Come sottolinea la stessa artista, la musica è «profonda ma frizzante», un ponte tra passato e presente che rende Sanremo 2026 un evento capace di fondere emozione, eleganza e talento.

Nella serata delle cover, la accompagnerà Claudio Santamaria: “Dobbiamo abbattere la componente emotiva e usarla a nostro favore. Sono felice che abbia accettato, perché è anche un grande musicista“. Questo dialogo tra musica e teatro riflette la natura poliedrica del Festival, dove talento, emozione e spettacolo convivono in ogni nota.

Mi sei scoppiato dentro il cuore

Era

Solamente ieri sera

Io parlavo con gli amici

Scherzavamo fra di noi

E tu, e tu, e tu

Tu sei arrivato

M’hai guardato

E allora tutto è cambiato per me

Mi sei scoppiato dentro il cuore

All’improvviso

All’improvviso

Non so perché

Non lo so perché

All’improvviso

All’improvviso

Sarà

Perché mi hai guardato

Come nessuno mi ha guardato mai

Mi sento viva

All’improvviso per te

Ora, io non ho capito ancora

Non so come può finire

Quello che succederà

Ma tu, ma tu, ma tu

Tu l’hai capito

L’hai capito

Visto che eri cambiato anche tu

Mi sei scoppiato dentro il cuore

All’improvviso, all’improvviso

Non so perché

Non lo so perché

All’improvviso

All’improvviso

Sarà perché mi hai guardato

Come nessuno mi ha guardato mai

Mi sento viva all’improvviso per te

Mi sei scoppiato dentro al cuore all’improvviso

All’improvviso non so perché

Non lo so perché

All’improvviso

All’improvviso

Sarà perché mi hai guardato

come nessuno m’ha guardato mai

Mi sento viva

All’improvviso per te