Durante la serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani sarà ospite di Luchè sul palco del Teatro Ariston. Insieme proporranno una nuova interpretazione di “Falco a metà”, uno dei grandi successi del cantautore, riproposto in una speciale edizione per celebrare i suoi 30 anni. Questo incontro unisce due generazioni della musica italiana, tra rock e rap, in un momento atteso dal pubblico e dalla critica.

Luchè a Sanremo 2026: approccio, dichiarazioni e prospettive artistiche

Per Luchè questa è la prima volta in gara al Festival con il brano “Labirinto”, un pezzo che esplora con intensità i meandri di una relazione complessa e di stati d’animo interiori, e che rappresenta un nuovo capitolo della sua evoluzione artistica. Il rapper ha espresso in conferenza stampa la sua visione sul momento: “Io, qui all’Ariston perché mi sento forte e ho qualcosa da dire“, sottolineando la sua fiducia nel percorso musicale intrapreso e la determinazione con cui affronta ogni sfida.

Luchè ha anche commentato le critiche legate all’uso dell’autotune, affermando che sebbene la tecnologia sia oggetto di dibattito, è uno strumento creativo che contribuisce a un sound “più internazionale”, e ha aggiunto che “è difficile salire su quel palco e restare calmi” per chi, come lui, si confronta con la melodia pur venendo dal rap.

Serata cover Sanremo, perché Luchè ha scelto “Falco a metà”: significato e testo

Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, nella serata dedicata alle reinterpretazioni di grandi brani italiani, assisteremo a un momento speciale: Gianluca Grignani salirà sul palco del Teatro Ariston come ospite di Luchè per eseguire una nuova versione di “Falco a metà”, uno dei successi più amati del cantautore, originariamente pubblicato nel 1995 e recentemente riproposto in un’edizione speciale per i suoi 30 anni. Grignani, già protagonista della manifestazione in numerose edizioni (con partecipazioni in gara e come ospite), riporta sul palco aristoniano pagine importanti della sua carriera.

Falco a metà

Sono seduto su un grattacielo

Vedo gli aerei passare

Poi guardo giù, voglio saltare

Voglio imparare a volare

E allora volo via

Siamo in viaggio io e la mente mia

Guardami, ho già spiccato il volo

Ed ora sono proprio sopra casa tua

Il falco va

Senza catene

Fugge agli sguardi

Sa che conviene

E indifferente sorvola già

Tutte le accuse

Boschi e città

Io che son falco

Falco a metà

Sono di nuovo sul grattacielo

Ed ho imparato a volare

Se guardo giù quello che vedo

Ora è la gente passare

E chissà se questo è

Il segreto per vivere con me

Seduto su un grattacielo devo stare

In alto come un falco

Per non farmi catturare

Ma il falco va

Senza catene

Fugge agli sguardi

Sa che conviene

E indifferente sorvola già

Tutte le accuse

Boschi e città

And so my friends

Libera le ali, ogni anima le ha (oh-oh-oh)

Rubale alla libertà

And so my friends

Libera le ali, ogni anima le ha (oh-oh-oh)

Rubale alla libertà

Il falco va

Senza catene

Fugge agli sguardi

Sa che conviene

E indifferente

Sorvola già

Tutte le accuse

Boschi e città

Io che son falco

Falco a metà