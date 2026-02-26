Durante la serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani sarà ospite di Luchè sul palco del Teatro Ariston. Insieme proporranno una nuova interpretazione di “Falco a metà”, uno dei grandi successi del cantautore, riproposto in una speciale edizione per celebrare i suoi 30 anni. Questo incontro unisce due generazioni della musica italiana, tra rock e rap, in un momento atteso dal pubblico e dalla critica.
Luchè a Sanremo 2026: approccio, dichiarazioni e prospettive artistiche
Per Luchè questa è la prima volta in gara al Festival con il brano “Labirinto”, un pezzo che esplora con intensità i meandri di una relazione complessa e di stati d’animo interiori, e che rappresenta un nuovo capitolo della sua evoluzione artistica. Il rapper ha espresso in conferenza stampa la sua visione sul momento: “Io, qui all’Ariston perché mi sento forte e ho qualcosa da dire“, sottolineando la sua fiducia nel percorso musicale intrapreso e la determinazione con cui affronta ogni sfida.
Luchè ha anche commentato le critiche legate all’uso dell’autotune, affermando che sebbene la tecnologia sia oggetto di dibattito, è uno strumento creativo che contribuisce a un sound “più internazionale”, e ha aggiunto che “è difficile salire su quel palco e restare calmi” per chi, come lui, si confronta con la melodia pur venendo dal rap.
Serata cover Sanremo, perché Luchè ha scelto “Falco a metà”: significato e testo
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, nella serata dedicata alle reinterpretazioni di grandi brani italiani, assisteremo a un momento speciale: Gianluca Grignani salirà sul palco del Teatro Ariston come ospite di Luchè per eseguire una nuova versione di “Falco a metà”, uno dei successi più amati del cantautore, originariamente pubblicato nel 1995 e recentemente riproposto in un’edizione speciale per i suoi 30 anni. Grignani, già protagonista della manifestazione in numerose edizioni (con partecipazioni in gara e come ospite), riporta sul palco aristoniano pagine importanti della sua carriera.
Falco a metà
Sono seduto su un grattacielo
Vedo gli aerei passare
Poi guardo giù, voglio saltare
Voglio imparare a volare
E allora volo via
Siamo in viaggio io e la mente mia
Guardami, ho già spiccato il volo
Ed ora sono proprio sopra casa tua
Il falco va
Senza catene
Fugge agli sguardi
Sa che conviene
E indifferente sorvola già
Tutte le accuse
Boschi e città
Io che son falco
Falco a metà
Sono di nuovo sul grattacielo
Ed ho imparato a volare
Se guardo giù quello che vedo
Ora è la gente passare
E chissà se questo è
Il segreto per vivere con me
Seduto su un grattacielo devo stare
In alto come un falco
Per non farmi catturare
Ma il falco va
Senza catene
Fugge agli sguardi
Sa che conviene
E indifferente sorvola già
Tutte le accuse
Boschi e città
And so my friends
Libera le ali, ogni anima le ha (oh-oh-oh)
Rubale alla libertà
And so my friends
Libera le ali, ogni anima le ha (oh-oh-oh)
Rubale alla libertà
Il falco va
Senza catene
Fugge agli sguardi
Sa che conviene
E indifferente
Sorvola già
Tutte le accuse
Boschi e città
Io che son falco
Falco a metà
