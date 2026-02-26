Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a regalare un momento speciale durante la serata delle cover: Leo Gassmann e Aiello uniranno le loro voci sull’Ariston per interpretare “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante, celebrando amicizia, emozione e musica italiana senza tempo.
“Naturale”: il nuovo singolo di Leo Gassmann a Sanremo 2026
Oltre al duetto, Leo Gassmann è in gara con il suo nuovo brano originale, “Naturale”, scritto insieme a Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. Il singolo, descritto dall’artista come “un grido d’amore”, invita a valorizzare chi ci sta accanto e a prendersi cura dei legami più autentici. “Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore”, ha raccontato l’artista. Con questa proposta musicale, il cantante porta sul palco dell’Ariston un messaggio di empatia e vicinanza.
Serata cover Sanremo, perché Leo Gassmann ha scelto “Era già tutto previsto”: significato e testo
Venerdì 27 febbraio, durante la serata dei duetti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston ospiterà un incontro speciale tra Leo Gassmann e Aiello. I due artisti interpreteranno “Era già tutto previsto”, il celebre brano di Riccardo Cocciante, portando sul palco la loro complicità e la stima reciproca.
A proposito di questa collaborazione, Leo Gassmann, come riportato da Radio 101 ha spiegato: “Salire sul palco con un amico e fare con lui un brano di Cocciante sarà una grande emozione. Come artista lo trovo unico nel panorama italiano… Non c’era modo migliore per celebrare questo brano che ci fa emozionare tutti tantissimo. Speriamo di rendere giustizia a questa grande canzone”. Anche Aiello ha sottolineato il valore del legame con il collega: “Con Leo c’è prima di tutto un’amicizia vera, di quelle che nascono senza sforzo… cantarla insieme, in un contesto così speciale, sarà semplicemente un momento sincero, e nostro per sempre”.
Era già tutto previsto
Era già tutto previsto
Fin da quando tu ballando
Mi hai baciato di nascosto
Mentre lui che non guardava
Agli amici raccontava
Delle cose che sai dire
Delle cose che sai fare
Nei momenti dell’amore
Mentre ti stringevo forte
E tu mi dicevi piano
“Io non lo amo, non lo amo”
Era già tutto previsto
Fino al punto che sapevo
Che oggi tu mi avresti detto
Quelle cose che mi dici
Che non siamo più felici
Che io sono troppo buono
Che per te ci vuole un uomo
Che ti sappia soddisfare
Che non ti basta solo dare
Ma vorresti anche avere nell’amore
Ma quale amore?
Era già tutto previsto
Anche l’uomo che sceglievi
E il sorriso che gli fai
Mentre ti sta portando via
Ho previsto che sarei
Restato solo in casa mia
E mi butto sopra il letto
E mi abbraccio il tuo cuscino
Non ho saputo prevedere
Solo che però adesso io
Vorrei morire
