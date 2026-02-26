Leo Gassmann e Aiello portano a Sanremo 2026 “Era già tutto previsto”: una cover intensa all’Ariston tra musica e amicizia.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a regalare un momento speciale durante la serata delle cover: Leo Gassmann e Aiello uniranno le loro voci sull’Ariston per interpretare “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante, celebrando amicizia, emozione e musica italiana senza tempo.

“Naturale”: il nuovo singolo di Leo Gassmann a Sanremo 2026

Oltre al duetto, Leo Gassmann è in gara con il suo nuovo brano originale, “Naturale”, scritto insieme a Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. Il singolo, descritto dall’artista come “un grido d’amore”, invita a valorizzare chi ci sta accanto e a prendersi cura dei legami più autentici. “Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore”, ha raccontato l’artista. Con questa proposta musicale, il cantante porta sul palco dell’Ariston un messaggio di empatia e vicinanza.

Serata cover Sanremo, perché Leo Gassmann ha scelto “Era già tutto previsto”: significato e testo

Venerdì 27 febbraio, durante la serata dei duetti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston ospiterà un incontro speciale tra Leo Gassmann e Aiello. I due artisti interpreteranno “Era già tutto previsto”, il celebre brano di Riccardo Cocciante, portando sul palco la loro complicità e la stima reciproca.

A proposito di questa collaborazione, Leo Gassmann, come riportato da Radio 101 ha spiegato: “Salire sul palco con un amico e fare con lui un brano di Cocciante sarà una grande emozione. Come artista lo trovo unico nel panorama italiano… Non c’era modo migliore per celebrare questo brano che ci fa emozionare tutti tantissimo. Speriamo di rendere giustizia a questa grande canzone”. Anche Aiello ha sottolineato il valore del legame con il collega: “Con Leo c’è prima di tutto un’amicizia vera, di quelle che nascono senza sforzo… cantarla insieme, in un contesto così speciale, sarà semplicemente un momento sincero, e nostro per sempre”.

Era già tutto previsto

Fin da quando tu ballando

Mi hai baciato di nascosto

Mentre lui che non guardava

Agli amici raccontava

Delle cose che sai dire

Delle cose che sai fare

Nei momenti dell’amore

Mentre ti stringevo forte

E tu mi dicevi piano

“Io non lo amo, non lo amo”

Era già tutto previsto

Fino al punto che sapevo

Che oggi tu mi avresti detto

Quelle cose che mi dici

Che non siamo più felici

Che io sono troppo buono

Che per te ci vuole un uomo

Che ti sappia soddisfare

Che non ti basta solo dare

Ma vorresti anche avere nell’amore

Ma quale amore?

Era già tutto previsto

Anche l’uomo che sceglievi

E il sorriso che gli fai

Mentre ti sta portando via

Ho previsto che sarei

Restato solo in casa mia

E mi butto sopra il letto

E mi abbraccio il tuo cuscino

Non ho saputo prevedere

Solo che però adesso io

Vorrei morire