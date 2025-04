Sergio Mattarella ricoverato per intervento di pacemaker: aggiornamenti sulla...

Il ricovero del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, è stato ricoverato ieri presso l’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato di impianto di pacemaker. Questo intervento, previsto da tempo, è stato effettuato dopo che il presidente ha completato tutti gli impegni ufficiali della giornata. L’operazione è iniziata alle 20 e, secondo le prime informazioni, è andata a buon fine.

Condizioni post-operatorie

Al termine dell’intervento, il presidente è stato trasferito nel reparto di cardiologia, dove ha trascorso una notte tranquilla. Fonti vicine al presidente hanno confermato che Mattarella è totalmente asintomatico e le sue condizioni cliniche sono stabili. Questa mattina, il presidente ha già ripreso alcune delle sue attività quotidiane, come la lettura dei giornali sul suo iPad, segno di un recupero rapido e senza complicazioni.

Prospettive di dimissione

Le procedure standard per interventi di questo tipo prevedono che i pazienti vengano dimessi entro 48 ore dall’impianto del pacemaker, a meno di complicazioni. Pertanto, si prevede che il presidente Mattarella possa lasciare l’ospedale già nella giornata di oggi o, più probabilmente, domani. Le sue condizioni continueranno a essere monitorate dal personale medico, ma le notizie positive fanno ben sperare per un ritorno alla normalità in tempi brevi.