Sfilata degli alpini a Biella: celebrazione della 96esima Adunata Nazionale

Un evento che unisce

La 96esima Adunata Nazionale degli Alpini ha trasformato Biella in un mare di penne nere, con oltre centomila partecipanti che hanno invaso la città piemontese. Questo evento annuale non è solo una celebrazione della storia e della tradizione alpina, ma anche un momento di grande unità e solidarietà tra i partecipanti e i visitatori.

La sfilata, che ha preso il via da piazza Adua, ha attraversato le vie principali della città, regalando emozioni e applausi a tutti coloro che hanno assistito al passaggio del lungo serpentone di alpini, accompagnati da fanfare e gonfaloni delle varie sezioni.

Le autorità presenti

Tra i volti noti presenti alla sfilata, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha sfilato con il cappello alpino in testa. Crosetto ha sottolineato l’importanza dell’Associazione Nazionale Alpini come simbolo di pace e servizio, evidenziando il ruolo cruciale degli alpini nelle missioni internazionali e nelle emergenze nazionali. “L’Associazione Nazionale degli Alpini è sempre in prima linea nei momenti di crisi, portando aiuto e supporto alle popolazioni colpite da catastrofi naturali”, ha dichiarato il ministro, rimarcando il valore del servizio e dell’altruismo che caratterizza gli alpini.

Un messaggio di gratitudine

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha espresso il suo saluto agli alpini, sottolineando il legame profondo tra la loro storia e il territorio. Ha ricordato come gli alpini siano custodi di valori fondamentali come il servizio, la dedizione e la responsabilità, che sono essenziali per costruire un futuro migliore per il Paese. Anche il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, ha riconosciuto il contributo degli alpini nella protezione civile e nella salvaguardia dell’ambiente montano, definendoli un punto di riferimento insostituibile per le comunità.

Un richiamo alla memoria

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di saluto ai partecipanti, esprimendo apprezzamento per l’opera di raccordo tra le generazioni di alpini in servizio e in congedo. Questo evento non è solo una celebrazione, ma anche un momento di riflessione e memoria per i caduti, un tributo a coloro che hanno sacrificato la propria vita per il Paese. La sfilata degli alpini a Biella rappresenta, quindi, un’importante occasione per rinnovare il legame con la storia e i valori che definiscono l’identità nazionale.