Sgominato un gruppo mafioso nel traffico di droga in Sicilia

Un’operazione decisiva contro la mafia siciliana

Un’importante operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catania ha portato alla luce un gruppo criminale radicato tra Aci Catena e Acireale, riconducibile alla nota famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Questo gruppo era attivo nel traffico di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack, marijuana e skunk.

L’operazione, denominata ‘Cubisia connection’, ha visto l’arresto di 14 indagati, di cui dieci sono stati condotti in carcere, mentre per altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari e per altri due l’obbligo di dimora.

Dettagli dell’operazione e modalità di arresto

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Oltre 200 carabinieri, supportati da reparti specializzati come lo squadrone eliportato “Cacciatori Sicilia”, hanno eseguito l’operazione. Gli indagati sono accusati di associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni aggravate e ricettazione, con l’aggravante del metodo mafioso. Le indagini hanno rivelato un’organizzazione ben strutturata, capace di gestire un traffico di droga su larga scala.

Il contesto mafioso e il controllo del territorio

Secondo la Procura di Catania, il gruppo mafioso si avvaleva della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dall’appartenenza mafiosa per esercitare il controllo sul territorio e gestire le attività illecite. Le indagini, condotte dalla compagnia carabinieri di Acireale, hanno permesso di ricostruire l’operatività di questo gruppo, evidenziando come la mafia continui a infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico della Sicilia. L’operazione ‘Cubisia connection’ rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata, ma le autorità avvertono che la battaglia è ancora lunga e complessa.