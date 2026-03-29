Shaila Gatta e la paparazzata in tv: scontro tra manager e Caterina Balivo

Shaila Gatta si è detta imbarazzata dopo che in tv sono state mandate le foto con Alvise Rigo; il manager ha contestato la gestione della situazione e Caterina Balivo ha risposto sui social

La partecipazione di Shaila Gatta al programma La Volta Buona si è trasformata in un momento controverso quando, durante la puntata del 25 marzo 2026, sono state mostrate fotografie che la ritraggono insieme ad Alvise Rigo. Invitata per promuovere il libro e parlare di nutrizione e fitness, la showgirl ha reagito in diretta con evidente sorpresa e imbarazzo, scatenando un dibattito immediato sui social e tra le testate di gossip.

La questione ha preso una piega pubblica anche per via delle repliche successive: da un lato la conduttrice Caterina Balivo ha chiarito sui suoi canali che gli ospiti sono informati degli argomenti che verranno trattati; dall’altro il manager di Shaila ha accusato la produzione di aver cambiato la scaletta e di aver mostrato le immagini senza preavviso, alimentando la polemica tra uffici stampa e conduttrice.

Il momento in tv e la reazione dell’ospite

Nel corso della trasmissione il direttore di una rivista è intervenuto in collegamento per anticipare un servizio che includeva le foto del weekend sul Lago di Garda tra Shaila e Alvise Rigo, recentemente al centro delle cronache per la sua relazione con Elisabetta Canalis. La coreografia della puntata ha messo la ospite nella posizione di dover commentare a caldo uno scoop che, a suo dire, non si aspettava: ha parlato di sensazione di imbarazzo e di una fase personale «complicata», sottolineando la volontà di tenere certi aspetti della propria vita riservati. La scena ha diviso il pubblico: c’è chi ha parlato di autentico spaesamento e chi, invece, ha insinuato che la reazione potesse essere studiata per aumentare l’audience.

Dettagli dell’intervento e contesto

L’intervento del giornale in collegamento ha evidenziato che i protagonisti si conoscono da tempo e che gli sviluppi sentimentali sarebbero più recenti, con riferimenti a un bacio immortalato nelle immagini. Shaila ha spiegato che la relazione è agli inizi e che preferisce maturare questi rapporti lontano dalle luci della platea mediatica. Il momento in onda è diventato rapidamente materiale per discussioni su privacy e gestione del gossip in tv.

La replica del manager e la contestazione

Il 28 marzo 2026 il rappresentante di Shaila ha preso posizione con una nota pubblica: ha ribadito che l’ospite era stata invitata principalmente per parlare del suo volume e di tematiche legate alla salute e all’attività fisica, e che in studio la scaletta sarebbe stata modificata a poche ore dalla diretta. Secondo il manager, le fotografie non sarebbero state mostrate a Shaila prima della messa in onda e la reazione della conduttrice e della produzione avrebbe sorpreso negativamente l’ospite, aggravando il suo stato di disagio.

Richiesta di chiarimenti e commento al vetriolo

Nel comunicato il manager ha anche espresso delusione per l’assenza di chiarimenti da parte della padrona di casa, dichiarando di sentirsi costretto a intervenire pubblicamente. La risposta della conduttrice non si è fatta attendere: su X ha sostenuto che gli ospiti vengono informati e ha replicato con una frase secca che ha alimentato ulteriori discussioni. Il botta e risposta ha finito per riportare l’attenzione sul caso, trasformandolo da episodio di cronaca rosa a piccolo caso mediatico.

Lo scontro sui social e le reazioni del pubblico

Sui social l’episodio è stato commentato da più parti: alcuni follower hanno difeso Shaila parlando di imboscata mediatica, altri hanno criticato la reazione dell’ospite parlando di recitazione per ottenere visibilità. Tra le prese di posizione c’è chi ha sottolineato come la gestione di immagini e notizie in diretta richieda maggiore delicatezza, mentre altri hanno accusato la stampa rosa di orchestrare momenti ad effetto. In questo contesto, parole come transparenza, etica giornalistica e tutela della persona sono tornate al centro del dibattito.

Il caso mette in luce questioni ricorrenti: il confine tra informazione e spettacolo, il ruolo del conduttore come mediatore dell’ospite e la responsabilità dei team di produzione nel comunicare cambi di programma. Per ora la vicenda rimane aperta e continuerà a essere seguita, tra commenti, retweet e nuove dichiarazioni da ambo le parti.