Sharon Verzeni sequestrato un garage nella via dell'omicidio

Le indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni, accoltellata tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, proseguono senza sosta.

Sequestrato un garage nella via del delitto di Sharon Verzeni

L’ultimo sviluppo del caso riguarda la segnalazione di un uomo di 40 anni, pregiudicato e noto per il suo comportamento turbolento, che è ora al centro delle attenzioni investigative. Lunedì mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo hanno sequestrato un garage in via Castagnate, la stessa strada dove è stata trovata morta la 33enne. Il box, situato a soli trenta metri dal luogo del delitto, è stato posto sotto sequestro.

C’è un possibile sospettato

Secondo quanto riportato da Bergamo News, si sospetta che il garage possa essere stato utilizzato come rifugio improvvisato. I carabinieri del Ris di Parma sono ora incaricati di esaminarlo alla ricerca di possibili collegamenti con il caso. Il sospettato è stato visto martedì mattina mentre si aggirava nervosamente nella zona, prima di far perdere le proprie tracce.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Al momento gli investigatori stanno valutando due principali scenari. La donna potrebbe essere stata vittima di un’aggressione premeditata da parte di qualcuno che conosceva le sue abitudini, oppure potrebbe essersi trattato dell’intervento di un individuo instabile. Il 40enne, residente a Capriate San Gervasio, è noto nel quartiere per il suo comportamento violento e per i precedenti penali.