Short Track: Europei, vittoria per Elisa Confortola nei 1500 e doppietta 500-1500 per Pietro Sighel

Danzica, 13 gen. – (Adnkronos) – Il ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica si tinge d’azzurro. La penultima giornata degli Europei di short track, infatti, ha portato in dote all’Italia ben quattro medaglie, di cui tre d'oro. Nella gara femminile sui 1500 metri è arrivata un’esaltante doppietta.

A mettersi al collo l’oro è stata Elisa Confortola (2:45.511), che si è aggiudicata per soli tre millesimi lo sprint finale andato in scena contro la connazionale Gloria Ioriatti (2:45.514), che si deve accontentare dell’argento. Dietro di loro si è piazzata l’ungherese Rebeka Sziliczei-Nemet (2:46.890). A tinte tricolori si è rivelata anche la competizione maschile (sempre sulla stessa distanza), che ha visto Pietro Sighel (2:21.555) salire sul primo gradino del podio davanti agli olandesi Friso Emons (2:21.583) e Itzhak de Laat (2:21.623). Gran vittoria per il pattinatore trentino, riuscito a beffare i due rivali proprio a ridosso della curva finale. Il fuoriclasse azzurro, poi, si è aggiudicato l'oro anche sui 500 metri, difendendo con successo il titolo di un anno fa conquistato proprio a Danzica. Il tempo di 41.428 gli è bastato per mettersi alle spalle sia l'olandese Teun Boer (41.512) sia il belga Stijn Desmet (41.623).