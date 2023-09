Home > Video > Si fingono dell'ASL per mangiare gratis al McDonald's Si fingono dell'ASL per mangiare gratis al McDonald's

Due ragazzi hanno condiviso su TikTok un trucchetto semplice ed efficace per mangiare gratis al McDonald's: fingersi dell'ASL venuti nel locale per una ispezione. Il video è stato poi ricondiviso dal profilo @video_scandalosi e ha generato un po' di polemiche tra gli utenti. Questa bravata porterà guai giudiziari ai due giovani oppure no? I due non sono però i primi che decidono di fare "scherzi" al celebre fast food americano nel nostro paese.