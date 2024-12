Siccità: sindaco Niscemi, 'vittime e ostaggi prepotenze, no a diritto prelazione Ancipa'**

**Siccità: sindaco Niscemi, 'vittime e ostaggi prepotenze, no a d...

**Siccità: sindaco Niscemi, 'vittime e ostaggi prepotenze, no a d...

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – "Caltanissetta e San Cataldo vittime e ostaggio della prepotenza e condotta illecita di soggetti tra cui un parlamentare. Comprendo l’esasperazione dei sindaci, ma nessuno può aver l’ardire di vantare un diritto di prelazione e proprietà sull’acqua di Ancipa. Deve vincere il buon senso e il rispetto delle leggi e non la prepotenza. Qualsiasi interruzione della fornitura di Ancipa, come scritto formalmente e istituzionalmente, sarà oggetto di una azione ferma e decisa financo le barricate". Così il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, sulla siccità in Sicilia.