La Sicilia registrerà nei prossimi giorni un caldo record. Città come Catania, Palermo, Agrigento e Siracusa potrebbero addirittura superare i 40 gradi.

L’arrivo dell’anticiclone Minosse

L’ondata di caldo è dovuta all’arrivo dell’anticiclone Minosse che imperverserà sul litorale meridionale e quello ionico, ma anche sul Tirreno.

Ad Agrigento e Siracusa sono attesi in settimana picchi fino ai 39 e 40 gradi, mentre a Palermo, Catania e Messina la temperatura si assesterà sui 35 gradi.

A partire dalla giornata di venerdì l’anticiclone dovrebbe risalire lungo la penisola. Le temperature dovrebbero quindi stabilizzarsi intorno ai 36 gradi, per poi abbassarsi gradualmente.

I rischi per il caldo

I rischi per la salute sono elevati a causa del forte caldo, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Si consiglia dunque di bere tanta acqua, evitare l’alcol se la temperatura supera i 35 gradi e non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.

Non solo rischi per la salute ma anche preoccupazione per possibili incendi. Il rischio è stato esposto in una nota della Protezione Civile. Particolare attenzione a Palermo, contrassegnata con il bollino arancione.