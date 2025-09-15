Sicilia: Tardino, 'legittimi ma infondati i dubbi di Schifani e lo dimostreremo'**

Palermo, 15 set. (Adnkronos) – "Non c'è stata occasione di sentire in questi giorni il Presidente della regione siciliana Renato Schifani, ma sono certa che non mancheranno le occasioni. Voglio placare tutti. Io credo che il Presidente Schifani abbia avuto un timore legittimo, ma non è fondato. E lo dimostreremo nei fatti. Quello di oggi è solo l'inizio.

E con il grande rispetto istituzionale che la mia persona e il mio ruolo istituzionale ha e avrà nei confronti dell'istituzione regionale e anche nella persona Renato Schifani per il suo ruolo fondamentale nella politica regionale e nazionale che non può essere discusso". Lo ha detto Annalista Tardino, la neo commissario dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale, dopo le polemiche in seguito alla sua nomina voluta da Matteo Salvini. Il Governatore Renato Schifani ha fatto ricorso contro la nomina rivolgendosi al Tar. I giudici decideranno a gennaio. Poi, Tardino prosegue: "Ora devo concentrarmi sul mio ruolo e lo sto portando avanti, ho intenzione di portarlo avanti". oggi verrà firmato tra il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, per sottoscrivere un protocollo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di via Crispi.